Армия Израиля сообщила об отражении десятков атак с моря

Армия обороны израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Военно-морские силы Израиля отразили десятки атак на южном побережье страны и вдоль береговой линии.

Также информируют об уничтожении двух резиновых лодок и еще двух кораблей атакующих утром 7 октября и ликвидации десятков боевиков. Отмечается, что атакующие намеревались проникнуть на территорию Израиля.

До этого Израиль сообщил о проникновении в страну 200 боевиков ХАМАС.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.