В секторе Газа рухнуло жилое здание после атак Израиля

В секторе Газа рухнуло многоэтажное жилое здание после атак Израиля, передает Al Arabiya. Видео с обрушением здания опубликовало РИА Новости.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по жилым многоэтажкам в Газе. Отмечается, что перед нанесением удара ЦАХАЛ заранее предупредил мирных жителей и попросил их эвакуироваться.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.