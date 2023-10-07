Миротворцы РФ свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха

Миротворцы ВС РФ свернули наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха из-за отвода сторожевых постов. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что российские миротворцы обеспечили сопровождение работы совместной группы Нагорного Карабаха и Азербайджана.

«Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали порядка 14 млн боеприпасов. 19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

До этого российское Министерство обороны сообщало, что вооруженные формирования, находящиеся на территории Карабаха, сдали около трех миллионов боеприпасов.

На следующий день Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением, вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана.

Ранее сообщалось, что почти 43 тысячи беженцев из Карабаха прибыли в Армению после операции Баку.