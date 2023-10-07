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ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованной ракетой С-200

Минобороны России сообщило о сбитой над Крымом украинской ракете С-200

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант ракетой ЗРК С-200. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«7 октября т.г. около 18.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», — заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что российские средства ПВО своевременно обнаружили ракету ВСУ и уничтожили в воздухе.

Накануне вечером средства противовоздушной обороны малого ракетного катера Черноморского флота России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат у побережья Крыма — в 10 км от юго-западного побережья полуострова.

В этот же день МО РФ сообщало об уничтожении двух плавсредств ВСУ при попытке высадиться в Крыму.

3 октября ведомство заявляло, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины над северо-западной частью Черного моря у побережья Крыма.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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