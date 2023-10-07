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Франция и Нидерланды поддержали Израиль в конфликте с ХАМАС

Макрон и Рютте заверили Нетаньяху, что поддерживают право Израиля защищать себя

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Mohammed Salem/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой правительства Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Израиля.

Политики обсудили эскалацию напряженности вокруг сектора Газа.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху <...> поговорил с французским президентом Эмманюэлем Макроном и нидерландским премьер-министром Марком Рютте. Оба лидера полностью поддержали право Израиля защищать себя», — говорится в сообщении правительства.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее иранские депутаты поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» палестинского движения ХАМАС в отношении Израиля.

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