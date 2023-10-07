Лидер ХАМАС: военная кампания против Израиля идет по плану

Лидер Исламского движение сопротивления (ХАМАС) Аль-Арури заявил, что военная кампания организации против Израиля идет по плану. Заявление было сделано в интервью для Al Jazeera.

По словам боевика, ХАМАС располагало данными о том, что Израиль планировал военную операцию против Гегды и сектора Газа после еврейских праздников. Он подчеркнул, что кампания ХАМАС против Израиля «только начинается и идет по плану», при этом полные данные о количестве пленных израильтян целенаправленно не раскрываются.

До этого представитель армии Израиля Хехт заявил, что ЦАХАЛ надеется вытеснить ХАМАС из страны к концу дня.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля несколько тысяч ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее израильская армия ударила по боевикам ХАМАС на границе с сектором Газа.