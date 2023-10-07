Трамп нашел виновных в нападении ХАМАС на Израиль

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что деньги от Штатов в том числе помогли ХАМАС атаковать Израиль. Об этом пишет РИА Новости.

«Помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена», — отметил предприниматель.

Он посетовал, что предыдущая администрация «принесла на Ближний Восток столько мира, только чтобы увидеть, как Байден сводит его на нет темпами, какими никто и не мог представить».

В целом бывший глава Штатов назвал атаки ХАМАС позором. По его словам, Израиль имеет полное право защищать себя любыми силами.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.