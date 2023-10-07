Радикалы «Исламского джихада»* захватили в плен израильских военных

Представитель «Бригады аль-Кудс», входящая в группировку «Исламский джихад» (организация запрещена в России) Абу Хамза заявил, что они захватили в плен военных Израиля в ходе операции на территории рядом с сектором Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы «Бригады аль-Кудс» подтверждаем, что в наших руках находится много (израильских. — «Газета.Ru») солдат, которые являются нашими пленниками», — сказал Хамза.

Ранее сообщалось, что палестинцы сносят заграждения на границе сектора Газа и Израиля с помощью бульдозера. При этом ХАМАС сообщает о 14 захваченных танках и пленных военных Сил обороны Израиля.

До этого в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Радикалы «Исламского джихада» заявили о захвате в плен израильских военных.