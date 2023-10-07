Нетаньяху считает нужным провести продолжительную военную кампанию в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых израильский лидер высказался о необходимости проведения продолжительной военной операции в секторе Газа на фоне обстрелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС утром 7 октября объявило о проведении операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Боевики движения запустили по территории Израиля порядка трех тысяч ракет.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». Ее целью глава правительства назвал очистку территории от проникших вражеских сил, возмездие и укрепление других арен, чтобы никто не совершил ошибку, присоединившись к этой войне.

Ранее депутаты иранского меджлиса (парламента) поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» палестинского движения ХАМАС в отношении Израиля.