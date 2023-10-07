Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху считает нужным провести продолжительную военную кампанию в секторе Газа

Нетаньяху в разговоре с Байденом поддержал долгую кампанию в секторе Газа

close
100%
Ukraine Presidency/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых израильский лидер высказался о необходимости проведения продолжительной военной операции в секторе Газа на фоне обстрелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС утром 7 октября объявило о проведении операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Боевики движения запустили по территории Израиля порядка трех тысяч ракет.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». Ее целью глава правительства назвал очистку территории от проникших вражеских сил, возмездие и укрепление других арен, чтобы никто не совершил ошибку, присоединившись к этой войне.

Ранее депутаты иранского меджлиса (парламента) поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» палестинского движения ХАМАС в отношении Израиля.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий