Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле планируют зачистить боевиков ХАМАС к концу дня

Представитель армии Израиля Хехт надеется вытеснить ХАМАС из страны к концу дня

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля собирается к концу дня субботы, 7 октября, завершить очистку территории Израиля от боевиков движения ХАМАС. Об этом заявил в эфире телеканала CNN представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт.

Он рассказал, что сейчас военные сосредоточены на том, чтобы беречь силы.

«Пока мы говорим, бои продолжаются. Надеемся, что к концу дня внутри Израиля не останется живых террористов», — сказал Хехт.

Военный добавил, что израильская армия сейчас развернула силы и задействовала наблюдение с воздуха. Еще силы направили в места прорыва палестинцев.

«Мы постепенно обеспечиваем безопасность территорий и пытаемся разобраться со всеми проникшими людьми», — заключил Хехт.

Тем не менее до этого командующий полиции южным округом Израиля Амир Коэн предположил, что бои в населенных пунктах страны могут продолжаться в течение нескольких дней. Командующий также признал, что среди полицейских зафиксировали потери.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий