В Израиле планируют зачистить боевиков ХАМАС к концу дня

Армия обороны Израиля собирается к концу дня субботы, 7 октября, завершить очистку территории Израиля от боевиков движения ХАМАС. Об этом заявил в эфире телеканала CNN представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт.

Он рассказал, что сейчас военные сосредоточены на том, чтобы беречь силы.

«Пока мы говорим, бои продолжаются. Надеемся, что к концу дня внутри Израиля не останется живых террористов», — сказал Хехт.

Военный добавил, что израильская армия сейчас развернула силы и задействовала наблюдение с воздуха. Еще силы направили в места прорыва палестинцев.

«Мы постепенно обеспечиваем безопасность территорий и пытаемся разобраться со всеми проникшими людьми», — заключил Хехт.

Тем не менее до этого командующий полиции южным округом Израиля Амир Коэн предположил, что бои в населенных пунктах страны могут продолжаться в течение нескольких дней. Командующий также признал, что среди полицейских зафиксировали потери.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.