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В Минобороны Израиля сообщили о пуске ХАМАС трех тысяч снарядов

МО Израиля: ХАМАС запустил три тысячи снарядов, они заплатят высокую цену

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Mohammed Salem/Reuters

Боевики движения ХАМАС запустили по Израилю 7 октября почти три тысячи снарядов. Об этом сообщает армия обороны Израиля (IDF).

«С 6:30 Израилю объявили войну. ХАМАС запускает снаряды без остановки, их уже около трех тысяч», — сказал официальный представитель армии Ричард Хехт.

Хехт подтвердил проникновение боевиков в Израиль, а также похищение и убийство ими граждан.

«ХАМАС заплатит высокую цену за эту бесчеловечную атаку по Израилю», — добавил он.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 3 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Нетаньяху считает нужным провести продолжительную военную кампанию в секторе Газа.

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