В Палестине заявили, что число жертв в результате атак Израиля достигло почти 200

Количество жертв бомбардировок израильскими войсками палестинского сектора Газа достигло 198. Об этом сообщает минздрав Палестины в своем Telegram-канале.

«В результате агрессии Израиля на сектор Газа погибли 198 человек», — сказано в сообщении.

По информации министерства, число раненных при израильских атаках составляет сейчас 1 610 человек.

До этого сообщалось, что 161 человек погиб и 931 ранен в результате авиаударов Израиля по сектору Газа.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Российское министерство иностранных дел призвало Израиль и Палестину к прекращению боевых действий.

Ранее в ООН выступили с заявлением из-за атаки ХАМАС на Израиль.