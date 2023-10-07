В ХАМАС показали захваченную технику Израиля

Палестинская организация ХАМАС заявила о 14 захваченных танках и других видах военной техники Израиля. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на заявление организации.

До этого в ХАМАС заявили, что захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее «Аэрофлот» заявил, что не осуществляет полеты над территорией Израиля.