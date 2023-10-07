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Израильская армия ударила по боевикам ХАМАС на границе с сектором Газа

ВС Израиля ударили по боевикам ХАМАС на границе с сектором Газа

Вооруженные силы Израиля нанесли новые удары по боевикам движения ХАМАС на границе с сектором Газа. Об этом сообщает пресс-служба ВС Израиля в своем Telegram-канале.

«Самолет ВВС нанес удар по ячейке террористов у КПП «Эрец» на границе с сектором», — говорится в сообщении.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС утром 7 октября объявило о проведении операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Боевики движения запустили по территории Израиля порядка трех тысяч ракет.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». Ее целью глава правительства назвал очистку территории от проникших вражеских сил, возмездие и укрепление других сфер, чтобы никто не присоедился к этой войне.

Ранее в Израиле призвали резервистов, ЦАХАЛ сообщал о нанесении авиаударов по центрам ХАМАС в Газе.

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Война в Израиле
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