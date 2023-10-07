Корреспондент «Газеты.Ru» рассказала о ракетном обстреле Ашкелона со стороны сектора Газа

В Ашкелоне на юго-западе Израиля несколько ракет упало на город, с утра не было света и воды, передает корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова из зоны военных действий. Она, как и остальные жители города, вынуждена прятаться в комнатах-убежищах (мамадах).

«Сейчас в Израиле заканчивается череда осенних праздников. 7 октября — один из самых веселых еврейских праздников Симхат-Тора. В 6:30 в Ашкелоне, в нескольких километрах от сектора Газа, прогремели взрывы. Обычно взрывам предшествует сирена, а тут ее не было. Проснулась, схватила в охапку ребенка, и бегом до мамада. В современных домах не надо спускаться в бомбоубежище, есть специальная бронированная комната с железными ставнями. Она выглядит как обычная спальня, но на деле — бомбоубежище. Даже если в дом попадет ракета, комната останется. Только спустя несколько минут начали звучать сирены, предупреждающие об ударе. Некоторые ракеты сбивали где-то вдали, а некоторые настолько близко, что железные ставни в мамаде тряслись. В перерыве я выбежала взять воду и увидела, что в нескольких точках города дым. Значит, купол не сбил, и ракета упала. Мы сидели в мамаде до 12:30, потом стало тише, сирены звучали раз в 15 минут», — рассказала Мария.

Она отметила, что город был в дыму, пожарные не успевали приезжать на все вызовы. Сейчас дым остался в точках, куда упали ракеты или обломки, сбитые куполом.

«На парковке соседнего дома упали осколки ракеты — вижу, как минимум, четыре сгоревших машины. В этом доме живет моя тетя, у нее выбиты волной стекла во всей квартире. Очень сильный запах гари в городе. Час назад было попадание в Ашкелоне в больницу Барзилай, в детское отделение. Пострадавших нет», — добавила Мария.

Из-за ракетных ударов со стороны сектора Газа Ашкелон на несколько часов оставался без электричества. В 8:00 ракета попала в электростанцию на юге страны. Только недавно электроснабжение было восстановлено, сообщила Мария.

«Сейчас все заряжают гаджеты и набирают воду. Если будет тишина, сяду в машину и поеду на север к сестре, там пока тихо», — сказала Мария.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетно-го обстрела со стороны анклава. По меньшей мере 2 200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламист-ское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин заявил, что конфликт Израиля и Палестины приведет к отставке Биньямина Нетаньяху.