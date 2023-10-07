Минобороны РФ сообщило о поражении трех бригад ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны России сообщило о поражении трех бригад ВСУ на Запорожском направлении, передает агентство ТАСС.

Как утверждает министерство, также были уничтожены гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и пушка М-46.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного катера Черноморского флота (ЧФ) России 6 октября около 22:30 уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у побережья Крыма.

Вечером 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система ПВО отразила атаку со стороны моря.

В этот же день Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух плавсредств Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадиться в Крыму.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины над северо-западной частью Черного моря у побережья Крыма.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.