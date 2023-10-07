Российские военные рассказали о потерях ВСУ на одном из направлений

Российские военные в зоне боевых действий на Южнодонецком направлении за прошедшие сутки смогли отбить три атаки Вооруженных сил Украины у Приютного на Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Известно, что ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении шесть единиц техники.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — пояснили в Минобороны России.

Также российская штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Речь о районах Урожайное и Новомихайловка в Донецкой народной республике.

В МО добавили, что за сутки украинская сторона потеряла до 225 военных ВСУ на указанном направлении.

До этого в МО заявили, что военные РФ пресекли две попытки выдвижения ВСУ на Южнодонецком направлении. Подразделениями «Востока» при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.