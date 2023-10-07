Минобороны РФ сообщило, что российские военные на Южнодонецком направлении за сутки отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Приютного в Запорожской области.

Согласно сообщению оборонного ведомства подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны.

Как указали в Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли до 225 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, штурмовая авиация нанесла удары по живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки в ДНР.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы отбросили на исходные позиции части ВСУ в районе Приютного и Новомайорского в ДНР.

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Олег Чехов также сообщал, что подразделения группировки улучшили свое тактическое положение на Южнодонецком направлении, заняв свыше десятка опорных пунктов ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.