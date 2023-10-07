Палестинские группировки распространили видео, на котором якобы подбит израильский танк

Палестинские группировки распространили в социальных сетях видео, на котором якобы подбит израильский танк Merkava Mk4 — один из лучших в мире. Соответствующие кадры показал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС применили тактику сброса мин с беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что танк пытался отбить пограничный пункт, который заняли радикалы.

Merkava Mk4 был принят на вооружение армии Израиля в 2004 году. Он оснащен модернизированным комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy, который способен ликвидировать атакующие танк ракеты и реактивные гранаты. В Израиле этот танк называли непобедимым.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.