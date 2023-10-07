Полиция Израиля оценила силы вторгшихся в страну боевиков

Полиция Израиля оценивает силы вторгшихся боевиков в 60 человек в 14 районах. Об этом сообщает газета Haaretz.

По данным издания, минимум в двух городах израильские мирные жители захвачены террористами в плен, что вызвало протест со стороны ряда агентств США и официальных лиц.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил о солидарности Европейского союза (ЕС) с Израилем после серии ракетных обстрелов и атак со стороны сектора Газа.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее в Италии резко осудили ракетные атаки на Израиль.