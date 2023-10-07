Над Белгородской областью сбили три украинские ракеты

Вооруженные силы РФ пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, попытка теракта была произведена 7 октября, около 10:00, с применением трех оперативно-тактических ракет «Точка-У». Дежурными средствами ПВО все ракеты были уничтожены над Белгородской областью, указали в Минобороны.

До этого МО РФ сообщало, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Истринским городским округом Подмосковья.

6 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию Курской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за последнюю неделю нейтрализовали 320 украинских беспилотников. Также средствам защиты удалось перехватить четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 39 реактивных снарядов, уточнялось в официальной сводке Минобороны РФ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.