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ХАМАС объявил Израилю войну

Глава Минобороны Израиля Галант заявил, что ХАМАС объявил его стране войну

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Amir Cohen/Reuters

Палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС объявило Израилю войну. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, его слова распространила пресс-служба министерства обороны.

«[Движение] ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль», — заявил Галант.

По его словам, подразделения израильской армии повсеместно ведут бои с ХАМАС. Об этом министр сказал по итогам совещания по оценке ситуации с руководством силовых ведомств.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива, в связи с выпущенными ракетами по израильской территории.

По данным ЦАХАЛ, неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.

Министр Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим готовности к войне. Позднее Израиль ответил на ракетные удары со стороны сектора Газа.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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