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Палестинские боевики утверждают, что взяли в плен пятерых израильских военных

Пять израильских военных были захвачены палестинскими боевиками

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Mahmoud Issa/Global Look Press

Пять израильских военных были захвачены в ходе рейда, предпринятого палестинскими боевиками, сообщает The Times of Israel.

«На настоящий момент в плен захвачено пять израильских солдат», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести «особое положение в области безопасности» в центре и на юге страны после серии ракетных обстрелов со стороны сектора Газа утром в субботу 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны.

Боевики с территории сектора Газы проникли на территорию Израиля на фоне массированного обстрела со стороны анклава. Воздушная тревога прозвучала на юге Израиля, около границы с сектором Газа. Сирены звучали и в районе Тель-Авива.

После обстрелов Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим «готовности к войне».

Позже на фоне новостей премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в штаб Минобороны в Тель-Авиве для совещания с командованием силового блока.

Ранее движение ХАМАС показало кадры прорыва террористов на территорию Израиля.

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