Стало известно число пострадавших при обстрелах Израиля

В результате обстрелов Израиля со стороны сектора Газа пострадали более 100 человек. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные из нескольких больниц.

Как передает издание, больница Сорака в Беэр-Шеве сообщает, что приняла 80 пациентов, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии. В медицинском центре «Ассаф Харофе» недалеко от Тель-Авива сообщили о 17 пациентах, двое из которых в тяжелом состоянии и еще один в состоянии средней тяжести.

В медицинском центре Каплан в Реховоте сообщили о принятии 21 пострадавшего, двое из которых находятся в тяжелом состоянии на операции. Четверо получили ранения средней степени тяжести и 15 — легкой.

До этого армия Израиля сообщила, что перекрывает дороги и наносит удары по целям в секторе Газа на фоне утренних ракетных ударов по израильской территории. По данным ЦАХАЛ, неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести «особое положение в области безопасности» в центре и на юге страны после серии ракетных обстрелов со стороны сектора Газа.

Ранее Израиль ответил на ракетные удары со стороны сектора Газа.