Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля

Al Jazeera: движение ХАМАС объявило масштабную операцию против Израиля

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС объявило, что начинает масштабную операцию «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Об этом сообщает в субботу 7 октября телеканал Al Jazeera.

Глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Деф обвинил израильскую сторону в оккупации и вторжениях в мечеть Аль-Акса. Он добавил, что движение уже выпустило по Израилю пять тысяч ракет. Деф призвал всех палестинцев взяться за оружие.

Вместе с этим, по данным журналистов, в палестинском военизированным движении «Исламский джихад» (организация запрещена в России) сообщили, что присоединяются к действиям ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, неизвестное число боевиков из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля рано утром 7 октября. После нападения израильская армия, в свою очередь, нанесла ответные удары по территории сектора Газа. На фоне действий израильской стороны в секторе Газа тоже начала звучать сирена.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим готовности к войне.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий