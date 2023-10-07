Движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС объявило, что начинает масштабную операцию «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Об этом сообщает в субботу 7 октября телеканал Al Jazeera.

Глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Деф обвинил израильскую сторону в оккупации и вторжениях в мечеть Аль-Акса. Он добавил, что движение уже выпустило по Израилю пять тысяч ракет. Деф призвал всех палестинцев взяться за оружие.

Вместе с этим, по данным журналистов, в палестинском военизированным движении «Исламский джихад» (организация запрещена в России) сообщили, что присоединяются к действиям ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, неизвестное число боевиков из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля рано утром 7 октября. После нападения израильская армия, в свою очередь, нанесла ответные удары по территории сектора Газа. На фоне действий израильской стороны в секторе Газа тоже начала звучать сирена.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим готовности к войне.