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Правительство Словакии заявило о прекращении военной помощи Украине

Politico: правительство Словакии объявило о прекращении военной помощи Украине

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Depositphotos

Временное правительство Словакии заявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине, сообщает издание Politico.

По данным издания, решение принято на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выступают против поддержки Украины.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что не считает действия Братиславы в отношении Киева удачными. Так он прокомментировал отказ президента Словакии Зузаны Чапутовой предоставлять новый пакет военной помощи Украине сразу после парламентских выборов.

Он отметил, что страны Европы должны «использовать все возможности» по оказанию поддержки Украине.

До этого сообщалось, что министерство обороны Словакии должно было направить Киеву очередной пакет военной помощи, который был утвержден прежним правительством, однако Чапутова не утвердила это решение, подчеркнув, что необходимо «уважать результаты демократических выборов», и призвав дождаться формирования новой коалиции.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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