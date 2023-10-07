В Израиле ввели «особое положение» после обстрелов из Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести «особое положение в области безопасности» в центре и на юге страны после серии ракетных обстрелов со стороны сектора Газа утром в субботу 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны.

«Йоав Галант объявил об «особом положении в области безопасности» в израильском тылу в радиусе от 0 до 80 км от сектора Газа», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Боевики с территории сектора Газы проникли на территорию Израиля на фоне массированного обстрела со стороны анклава. Воздушная тревога прозвучала на юге Израиля около границы с сектором Газа. Сирены звучали и в районе Тель-Авива.

После обстрелов Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим «готовности к войне».

Позже на фоне новостей премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в штаб Минобороны в Тель-Авиве для совещания с командованием силового блока.

Ранее стало известно, что жительница Израиля погибла в результате обстрела со стороны сектора Газа.