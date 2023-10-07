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Первые серийные «Сарматы» в ближайшее время поставят на боевое дежурство

МО РФ: первые серийные «Сарматы» поставят на боевое дежурство в ближайшее время

Предприятие оборонно-промышленного комплекса «Красмаш» производит первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», которые в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению оборонного ведомства в позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

Как передает Минобороны РФ, во время посещения АО «Красмаш» министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству комплекса «Сармат».

5 октября президент России Владимир Путин на пленарной сессии XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что РФ фактически закончила работу над ракетным комплексом «Сармат».

До этого журнал Military Watch Magazine писал, что «Сармат» потенциально способен уничтожить территорию, по площади превосходящую Францию или американский штат Техас. Согласно материалу издания принятие данных установок на вооружение еще больше увеличило разрыв в военном потенциале РФ и США. В частности, речь идет о возможностях их стратегических ракетных войск наземного базирования.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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