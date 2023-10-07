Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на российском предприятии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 7 октября проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса акционерного общества (АО) «Красмаш» в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.

Отмечается, что глава военного ведомства проверил производственные цеха предприятия и технологический процесс массового производства новейшего стратегического ракетного комплекса «Сармат».

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в настоящее время на АО «Красмаш» производятся первые серийные ракеты, которые в ближайшем будущем поступят на боевое дежурство.

5 октября Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

В штабе объединенной группировки войск глава Минобороны РФ заслушал доклады командующих.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.