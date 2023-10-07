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МО опубликовало кадры награждения сотрудников военной полиции в зоне боевых действий

Минобороны РФ: сотрудников военной полиции наградили в зоне СВО

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Павел Лисицын/РИА Новости

Минобороны РФ опубликовало кадры награждения сотрудников военной полиции в зоне боевых действий, сообщает ТАСС.

На кадрах бойцов поздравляют с выполнением боевых задач, после чего вручают им медали.

Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа получили денежные сертификаты за уничтоженные немецкие танки Leopard.

Награжденные рассказали обстоятельства боя — артиллеристы по команде наводчиков из расчета БПЛА открыли огонь по наступающим танкам. Снарядами были повреждены гусеницы боевых машин, после чего их экипажи бросили подбитую технику.

Артиллеристы также не дали украинским солдатам эвакуировать поврежденные танки.

До этого российская артиллерия уничтожила пункты дислокации украинских войск в ДНР. Отмечается, что в ходе боевых действий были ликвидированы американское орудие M777, две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три автомобиля и восемь беспилотников.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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