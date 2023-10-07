В Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры

В Одесской области на Украине поврежден объект припортовой инфраструктуры после ночных взрывов. Об этом сообщили украинские военные, передает РИА Новости.

Согласно сообщению ВСУ, на юге Украины произошли взрывы и пожар.

В ночь на 7 октября украинское издание «Суспильне» («Общественное») сообщало о взрывах в Одессе. В Одесской области в этом время была объявлена воздушная тревога.

Глава областной администрации Одесской области Олег Кипер также сообщал, что в регионе в ночь на 6 октября произошли взрывы, в результате которых припортовая инфраструктура получила повреждения, а работа паромной переправы была приостановлена.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога звучит в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.