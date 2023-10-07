Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа утром обстреляли израильскую территорию ракетами, передает ТАСС.

«За последние полчаса из сектора Газа запускались ракеты по израильской территории. Жителям южных и центральных районов Израиля настоятельно рекомендуется находиться в защищенных местах и следовать указаниям Командования тыла», — сказано в сообщении.

Как передает корреспондент агентства РИА Новости, сектор Газа выпустил десятки ракет в сторону Израиля. Уточняется, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, сигнал был хорошо слышен в северной части города.

До этого воздушная тревога начала звучать на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива.

22 сентября армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа. Перед этим из сектора Газа были выпущены пять ракет по израильской территории, которые перехвачены «Железным куполом».

10 октября сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла авиационные удары по позициям Вооруженных сил Сирии, расположенным на востоке страны. В результате атаки ранения получили двое сирийских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС готовится к полномасштабной войне с Израилем.