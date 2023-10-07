В Израиле звучат сирены воздушной тревоги

Воздушная тревога начала звучать рано утром на юге Израиля близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива. Об этом сообщает армейская пресс-служба, передает ТАСС.

По информации Командования тыла Армии обороны Израиля, сигналы тревоги, в частности, сработали в ряде районов Тель-Авива, а также в его ближайших пригородах — Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии. Предупреждающие сирены также звучали в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и в ряде районов, прилегающих к сектору Газа. Уточняется, что сирены также звучат в районе большой тель-авивской агломерации Гуш-Дан.

В конце сентября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что израильские Вооруженные силы направят на границу с сектором Газа дополнительные силы из-за непрекращающихся беспорядков вдоль забора безопасности и угроз радикальных группировок анклава.

22 сентября израильские военные сообщали, что армия страны ударила по трем военным объектам в секторе Газа. Отмечалось, что два объекта были поражены при помощи беспилотников, в одном случае военные стреляли из танка.

До этого стало известно, что из сектора Газа выпустили пять ракет по израильской территории, все они были успешно перехвачены «Железным куполом».

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС готовится к полномасштабной войне с Израилем.