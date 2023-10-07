ВС России пресекли попытки выдвижения пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки пресекли попытки выдвижения групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает ТАСС.

По его словам, на данном направлении подразделениями «Востока» при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп пехоты и попытка ротации подразделений противника в районе Старомайорского.

Как рассказал Чехов, также ликвидирована украинская разведгруппа в районе Червоного.

Кроме того, он сообщил, что российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП-2 в районе Углесборочной и группу пехоты ВСУ в районе Времевки.

Начальник пресс-центра добавил, что в контрбатарейной борьбе украинские военные потеряли пять минометных расчетов, а дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin в районе Времевки.

5 октября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое состоялось в Сочи. Во время мероприятия глава государства заявил, что всего за четыре месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тыс. солдат и лишились 557 танков.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.