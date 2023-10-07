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В МО РФ сообщили об уничтожении БПЛА над Истринским городским округом Подмосковья

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник в Подмосковье

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Shutterstock

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Истринским городским округом Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты на территории Москвы и Московской области в 05:05 мск 7 октября. Для этого они использовали БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что над Истринским городским округом был сбит беспилотник, летевший на Москву.

На месте падения обломков беспилотника, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, отметил чиновник.

6 октября губернатор Севастополя заявил, что система ПВО отразила атаку со стороны моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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