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Минобороны РФ назвало потери Киева на Краснолиманском направлении

РИА Новости: на Краснолиманском направлении потери ВСУ составили около 60 бойцов

На Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли примерно 60 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука.

По его словам, российские войска отразили семь атак ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

«Сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 60 военнослужащих», — поделился Савчук.

Он добавил, что российские военные с помощью средств противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS. В ходе контрбатарейной борьбы было подавлено более 20 расчетов украинской артиллерии.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного катера Черноморского флота России в пятницу, 6 октября, около 22:30 уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у побережья Крыма.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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