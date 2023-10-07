Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegam-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Истринском городском округе.

По его данным, был сбит дрон, летевший на столицу. На месте падения обломков беспилотника, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, указал чиновник.

Он добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны малого ракетного катера Черноморского флота (ЧФ) России 6 октября около 22:30 уничтожили украинский БПЛА у побережья Крыма.

Вечером 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что система ПВО отразила атаку со стороны моря.

В августе Собянин сообщал, что Москва совместно с Минобороны РФ многое делает для защиты города от дронов и терактов, в том числе строят новые средства противовоздушной обороны за считанные недели.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.