В Норвегии назвали преимущество России на Украине

Конфликт на Украине опустошил запасы западного оружия, сообщает издание NRK со ссылкой на старшего преподавателя разведки Норвежского оборонного колледжа Тома Ресета.

По мнению эксперта, сегодня расход оружия превышает объемы его производства. У некоторых западных стран отсутствует до 50% определенных видов вооружений, так как их передали Украине.

Ресет пояснил, что оружейная промышленность Запада с трудом восполняет то, что отправляется на Украину.

«Это растущая уязвимость и дилемма», — резюмировал он.

До этого колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус писал в своей статье, что на Украине начала проявляться усталость от конфликта с Россией. По его мнению, сейчас украинцы гораздо охотнее говорят о завершении конфликта с РФ.

Обозреватель также обратил внимание на ожесточенный спор в Верховной раде, во время которого ряд парламентариев высказались за отказ от претензий на Крым.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».