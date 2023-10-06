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В Крыму сработала ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о работе системы ПВО

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Илья Галахов/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО отразила атаку со стороны моря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным отражена атака воздушных целей со стороны моря. Все службы продолжают контроль обстановки», — написал Развожаев.

До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

3 октября в Севастополе отработали российские системы противовоздушной обороны, в результате чего обломки беспилотника упали на крышу одного из жилых домов.

Развожаев сообщал, что на место ЧП выехали спасатели. Будут приниматься решения о перемещении взрывоопасных предметов.

22 сентября Министерство обороны России сообщало, что украинские войска нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По данным российского оборонного ведомства, один военнослужащий пропал без вести.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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