Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Курской области российские средства ПВО сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ сообщило о попытке украинского дрона атаковать Курскую область

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию Курской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Согласно заявлению, инцидент произошел вечером 6 октября примерно в 19:00 (совпадает с мск). При этом для атаки украинские военнослужащие использовали беспилотник самолетного типа, уточнили в ведомстве.

По данным министерства, при приближении дрона в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате летательный аппарат был уничтожен, указано в сообщении.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за последнюю неделю нейтрализовали 320 украинских беспилотников. Также средствам защиты удалось перехватить четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 39 реактивных снарядов, уточнялось в официальной сводке Минобороны РФ.

Ранее российское военное ведомство заявило о ликвидации пяти дронов ВСУ в небе над Брянской областью.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий