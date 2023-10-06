В Курской области российские средства ПВО сбили украинский беспилотник

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию Курской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Согласно заявлению, инцидент произошел вечером 6 октября примерно в 19:00 (совпадает с мск). При этом для атаки украинские военнослужащие использовали беспилотник самолетного типа, уточнили в ведомстве.

По данным министерства, при приближении дрона в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате летательный аппарат был уничтожен, указано в сообщении.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за последнюю неделю нейтрализовали 320 украинских беспилотников. Также средствам защиты удалось перехватить четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 39 реактивных снарядов, уточнялось в официальной сводке Минобороны РФ.

Ранее российское военное ведомство заявило о ликвидации пяти дронов ВСУ в небе над Брянской областью.