США ввели экспортные ограничения против 49 компаний за помощь российскому ВПК

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 49 компаний за помощь российскому ВПК, сообщает Reuters.

Под санкции попали юридические лица из Китая, Эстонии, Финляндии, Германии, Индии, Турции, ОАЭ и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse и UBS по подозрению в нарушениях санкционного режима, позволивших российским клиентам обходить ограничения.

Изначально в начале года ведомство разослало повестки ряду банков. Теперь расследование сфокусировалось на Credit Suisse, передает источник. После поглощения Credit Suisse компанией UBS в июне Минюст проинформировал американских юристов UBS о возможных нарушениях санкций первым банком.

По данным источников, Минюст также проверяет UBS. Ведомство запросило информацию о работе с санкционными клиентами за последние годы, но пока не вызывало сотрудников на допросы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.