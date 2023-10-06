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Названо условие, при котором Германия передаст Украине ракеты Taurus

NYT: ФРГ может отправить Киеву ракеты Taurus, если США объявят о поставке ATACMS

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Германия может передать Украине ракеты дальнего действия Taurus в случае, если Соединенные Штаты объявят о поставках Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне и лоббиста немецких оборонных концернов Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По его словам, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц находится под давлением, существует вероятность, что он хочет прекратить дискуссию об отправке Киеву ракет Taurus.

Штрак-Циммерман добавил, что если Вашингтон передаст ATACMS, то и Германия может согласится на поставки своих ракет.

По данным издания, Берлин выразил обеспокоенность, что Российская Федерация сможет разработать системы противодействия ракетам Taurus в случае, если ВС РФ смогут найти и собрать их компоненты на поле боя.

До этого стало известно, что правительство ФРГ в обозримом будущем не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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