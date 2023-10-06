Стало известно, что ВСУ применяют мало техники на Запорожском фронте

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют очень мало техники при наступлении на Запорожском фронте. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Техники вообще не дают они. Идут максимум два Bradley. Техники крайне мало», — заявил Балицкий.

Он отметил, что иногда российские войска подбивают британские танки Challenger 2, но назвал такие случаи «штучными».

По его словам, «сейчас в основном идет пехота».

Также Балицкий сообщил журналистам, что артиллерия ВС РФ наносит удары по противнику в районе населенного пункта Работино, имея выгодные позиции.

До этого Евгений Балицкий заявлял, что Работино уже физически не существует и село было полностью разрушено. Также он отмечал, что ожидается третья волна контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».