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Стало известно, что ВСУ применяют мало техники на Запорожском фронте

Балицкий: ВСУ применяют мало техники на Запорожском фронте

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Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют очень мало техники при наступлении на Запорожском фронте. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Техники вообще не дают они. Идут максимум два Bradley. Техники крайне мало», — заявил Балицкий.

Он отметил, что иногда российские войска подбивают британские танки Challenger 2, но назвал такие случаи «штучными».

По его словам, «сейчас в основном идет пехота».

Также Балицкий сообщил журналистам, что артиллерия ВС РФ наносит удары по противнику в районе населенного пункта Работино, имея выгодные позиции.

До этого Евгений Балицкий заявлял, что Работино уже физически не существует и село было полностью разрушено. Также он отмечал, что ожидается третья волна контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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