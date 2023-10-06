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Экс-агент ЦРУ Джонсон объяснил потери позиций ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ несут потери из-за атак российской армии с флангов

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Mstyslav Chernov/AP

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские атаки с флангов представляют большую проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Redacted.

«ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают «эластичный жгут», — заявил он.

По его словам, ВСУ вклиниваются в российские порядки, затем получают удары с флангов от ВС РФ и из-за этого возвращаются на исходные позиции.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины снизили свою боевую активность на Донецком направлении. По его словам, противник занимается восполнением потерь, а также перегруппировкой. Также Марочко заявил, что российские военные перешли к атакующим действиям на всем участке фронта Краснолиманского направления.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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