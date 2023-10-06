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Экс-сотрудник ЦРУ назвал причину потери ВСУ своих позиций на фронте

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ теряют позиции и несут потери из-за атак РФ с флангов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Атаки российских войск с флангов представляют большую проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это обратил внимание бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон, давший интервью YouTube-каналу Redacted.

По словам эксперта, украинские подразделения продолжают нести большие потери. Это происходит из-за оборонительных линий Вооруженных сил РФ, которые можно сравнить с «эластичным жгутом».

«Украинские отряды раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции», — пояснил экс-сотрудник американских спецслужб.

Он добавил, что в ближайшее время на Украине может начаться полноценный демографический кризис. Положение армии страны в зоне боевых действий столь плачевно, что скоро мужчин просто не останется, уточнил Джонсон.

5 октября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое состоялось в Сочи. Во время мероприятия глава государства заявил, что всего за четыре месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тыс. солдат и лишились 557 танков.

Ранее в США рассказали о тактике «эластичной обороны» российских войск, ставшей серьезным препятствием для украинских подразделений.

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