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Российские артиллеристы подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ

Российский боец сообщил об ударе по машине, уничтожившем офицеров ВСУ в Херсоне

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«РИА Новости»' class="item-image" >
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В Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» с помощью гаубицы Д-20 подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

По информации начальника штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас, за заранее известным объектом велась аэроразведка. Он сообщил, что бойцы ВСУ сели в бронированный внедорожник и в составе колонны направились в сторону промзоны.

На опубликованном видео показано, как по дороге в промзоне Херсона движется белая Toyota, ее сопровождает микроавтобус. Затем рядом с внедорожником падает артиллерийский снаряд. Из автобуса выбежали люди в военной форме и стали вытаскивать других людей из подбитого внедорожника, а потом размещать их на обочине.

«По имеющейся информации, в джипе находились высокопоставленные офицеры ВСУ», — сказал военнослужащий.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео, на котором военнослужащие ВСУ сдались в плен у Работино и Пятихаток.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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