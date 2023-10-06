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Российские системы ПВО уничтожили 320 украинских дронов за неделю

Минобороны: российские средства ПВО подавили 320 украинских дронов за неделю

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России за последнюю неделю подавили 320 украинских дронов. Об этом сообщается в официальной сводке Министерства обороны РФ.

Как указано в заявлении, за данный промежуток времени российские средства защиты перехватили в небе четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три противорадиолокационные ракеты HARM. Также были ликвидированы две противокорабельные ракеты «Нептун» и 39 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

«Уничтожены и подавлены <...> 320 украинских беспилотных летательных аппаратов», — добавили в военном ведомстве.

Минобороны РФ в ночь на 6 октября заявило о попытке пяти украинских дронов атаковать территорию Брянской области. По имеющимся данным, все БПЛА были уничтожены и не достигли заданных целей.

Позже стало известно, что в ходе патрулирования российский вертолет Ка-29 нейтрализовал украинский морской беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря. Как уточнили в военном ведомстве, безэкипажный катер Вооруженных сил Украины двигался в сторону Крымского полуострова.

Ранее украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Курской области.

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