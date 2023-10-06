МО РФ сообщило об уничтожении двух плавсредств ВСУ при попытке высадиться в Крыму, передает ТАСС.

«4 октября морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесла 20 ударов по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом заявил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, истребители Су-34 нанесли семь ударов по пунктам временной дислокации украинской армии в районах Невского и Новолюбовки.

Зыбинский добавил, что экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации совершили 12 ракетно-бомбовых ударов по украинским военным в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

Кроме того, в направлении Макеевки тяжелая огнеметная система также поразила сосредоточение ВСУ.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.