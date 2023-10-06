Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МО РФ сообщило об уничтожении двух плавсредств ВСУ при попытке высадиться в Крыму

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух плавсредств ВСУ

МО РФ сообщило об уничтожении двух плавсредств ВСУ при попытке высадиться в Крыму, передает ТАСС.

«4 октября морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесла 20 ударов по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом заявил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, истребители Су-34 нанесли семь ударов по пунктам временной дислокации украинской армии в районах Невского и Новолюбовки.

Зыбинский добавил, что экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации совершили 12 ракетно-бомбовых ударов по украинским военным в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

Кроме того, в направлении Макеевки тяжелая огнеметная система также поразила сосредоточение ВСУ.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Крым
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий