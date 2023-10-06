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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за неделю на Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли за неделю на Донецком направлении более 1 745 военных

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на Донецком направлении более 1 745 военных и 18 танков.

Согласно сообщению оборонного ведомства, ВСУ продолжали укреплять оборону в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Торецк Донецкой народной республики (ДНР). Уточняется, что российские военные отразили 34 атаки.

В МО РФ указали, что ВСУ также потеряли 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град». Кроме того, ударами авиации и ракетных войск были уничтожены три склада с боеприпасами.

До этого подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины снизили свою боевую активность на Донецком направлении.

4 октября сообщалось, что российские военные отбили на Южно-Донецком направлении атаку ВСУ. Потери украинской стороны составили почти 200 военных.

В конце сентября стало известно, что российский беспилотный отряд быстрого реагирование (БОБР), один из первых применивший в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине FPV-дроны, за год боевых действий уничтожил и вывел из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы противника.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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Операция на Украине
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