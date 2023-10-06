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ВС РФ уничтожили станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» ВСУ

ВС РФ уничтожили станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» ВСУ под Херсоном

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Mstyslav Chernov/AP

Российская группировка войск «Днепр» смогла уничтожить станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Инженерное, две единицы автомобильной техники, а также экскаватор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери Вооруженных сил Украины составили около 20 человек.

Ранее сообщалось, что авиации Южной группировки войск Вооруженных сил РФ удалось нанести удар высокоточным оружием по складу украинских военных в Донецкой народной республике. Cогласно информации Минобороны России, авиация уничтожила склад с вооружением и военной техникой украинской армии в населенном пункте Константиновка.

Съемка была осуществлена с разведывательного беспилотного летательного аппарата, в ролике виден момент высокоточного авиаудара по строениям украинских военных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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